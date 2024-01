Napoli, De Laurentiis sospende il ritiro

Ritiro sospeso. Come il caffè. Un gesto. Una carezza nel pugno duro di una decisione che resta ferma, pure se trattabile per qualche ora. Di Lorenzo la voce accorata dello spogliatoio. Il Capitano. L’interprete delle necessità e dei malumori del gruppo. E De Laurentiis ha capito; stavolta più padre che padrone. Ha concesso uno strappo. Ma si aspetta una reazione. La vuole, la cerca. Come i rimedi sul mercato e nella gestione della crisi. Vedrà la squadra e Mazzarri, appena rientrato dalla Spagna. È preoccupato. Qualche mese fa contro la Salernitana preparava la festa scudetto. Ora il Napoli è nono in classifica. E allora, tutto pur di ritrovarsi. Sia pure un pomeriggio a casa. Anche se poi qualcuno ha scelto comunque di starsene in albergo, per mantenere alta la concentrazione e controllare lo stress. È già tutto troppo pesante così. Il momento, l’aria che tira, le pressioni, le lunghe giornate passate…anche ad aspettare che arrivi il proprio momento. Ne sa qualcosa il Cholito. È pronto. Lui ha un conto, in sospeso.