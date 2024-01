Rocchi: "Non più disposti a sopportare tutto"

" Sembra che il problema del calcio siano gli arbitri , è un messaggio che rimando al mittente come presidente e come sportivo". Esordisce così Carlo Pacifici, presidente dell' AIA (Associazione Italiana Arbitri) nella tradizionale conferenza stampa di metà campionato organizzata presso l'Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano. " Possiamo fare meglio e dobbiamo lavorare a testa bassa - prosegue Pacifici - ma sono soddisfatto di questa prima parte di stagione".

Rocchi: "Questo sistema non ci va più bene"

In seguito a prendere la parola è Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e B. "Nelle ultime due giornate, specialmente nell'ultima, siamo scivolati su errori evitabili, ma siamo persone per bene, lavoriamo tantissimo e meritiamo rispetto". Rocchi poi analizza alcuni episodi: "Ditemi se il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma è stato uno spettacolo decente. Abbiamo avuto Orsato, il miglior arbitro del mondo, offeso da tesserati. Guida è stato quasi aggredito da un tesserato, non è accettabile. Nessuno pensi che urlare e protestare a caso possa condizionare le nostre scelte. Chiedo ai tesserati un comportamento diverso e alla giustizia sportiva di essere dura, questo sistema non ci va più bene".