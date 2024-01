In vista del match di martedì sera con il Sassuolo, unica squadra che ha battuto la Juve in campionato, la squadra di Allegri si è allenata a mezzogiorno di questo sabato. Due assenze pesanti contro i neroverdi: Gatti e McKennie sono squalificati, c'è ottimismo per i recuperi di Chiesa e Rabiot. Le ultime notizie sulla Juve dal centro sportivo della Continassa con l’inviato Paolo Aghemo