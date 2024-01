Dove vedere Verona-Empoli in tv

La partita tra Verona e Empoli valida per la 20^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 13 gennaio alle 18 in diretta sull’app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Verona e Empoli

Dopo avere perso quattro delle prime otto sfide di Serie A (3 vittorie, 1 pari) contro l’Empoli, il Verona è rimasto imbattuto in tutte le successive cinque nella competizione contro i toscani, vincendone due e pareggiandone tre. Nelle 13 sfide tra Verona ed Empoli in Serie A, la squadra azzurra non è mai riuscita a segnare più di un gol a partita, restando a secco di reti nell’ultimo match dello scorso agosto; soltanto una volta i toscani non hanno trovato la rete per due gare di fila nel torneo contro gli scaligeri: nel 1987 e 1988, 0-1 in entrambi i casi in trasferta, con Gaetano Salvemini in panchina. Dopo avere vinto le prime due gare di questo campionato, il Verona ha conquistato la posta piena soltanto in una delle successive 17 (5 pari, 11 sconfitte): 2-0 a dicembre in casa contro il Cagliari; dallo scorso settembre, solo Almería (4), Lorient e Union Berlino (entrambe sette) hanno raccolto meno punti dei gialloblù (otto) nei cinque maggiori campionati europei in corso. Il Verona ha chiuso il girone di andata con 14 punti in classifica, frutto di tre vittorie e cinque pareggi (11 sconfitte); nelle sei occasioni in cui hanno raccolto 14 o meno punti dopo le prime 19 partite disputate in un torneo di Serie A, calcolando sempre tre punti a vittoria, soltanto una volta gli scaligeri hanno evitato la retrocessione, proprio nello scorso campionato, quando girarono a 12 punti. L’Empoli è la squadra che ha segnato meno gol nelle trasferte di questo campionato: soltanto cinque; sul fronte opposto, invece, il Verona ha realizzato solo nove reti in casa, peggio ha fatto soltanto l’avversaria di giornata (sempre cinque). L’Empoli è una delle due squadre dei maggiori cinque campionati europei ad aver segnato meno gol in questa stagione: soltanto 10, al pari del Colonia.