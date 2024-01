I nerazzurri iniziano il girone di ritorno con un 5-1 in casa del Monza e si portano momentaneamente a +5 dalla Juventus. La "ThuLa" continua a stupire, in Italia nessuno ha fatto meglio di loro. Prima doppietta in Serie A per Calhanoglu, che in Europa è secondo solo a Bellingham GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

L'Inter continua a correre. La squadra di Inzaghi ha iniziato il girone di ritorno così come aveva chiuso quello di andata, vincendo. La "manita" rifilata al Monza ha consentito ai nerazzurri di conquistare almeno 51 punti dopo le prime 20 gare stagionali per la seconda volta nella sua storia (nel 2006/07 il precedente, 54 in quel caso) e di portarsi a +5 dalla Juventus in attesa del match dei bianconeri in programma martedì. Attacco stellare e difesa di ferro, è questa la ricetta che sta permettendo alla squadra di Inzaghi di guardare tutti dall'alto. La differenza reti (+39, 49 gol realizzati e 10 subìti) è migliore rispetto a quella del Napoli 22/23 dopo 20 giornate, anche se gli azzurri avevano 2 punti in più a questo punto della stagione.

In Italia nessuno come la "ThuLa", in Europa... La strada intrapresa è quella giusta. In Italia non c'è nessuno come la "ThuLa", e nei top 5 campionati europei solamente il Bayern Monaco ha due calciatori che hanno preso parte ad almeno 15 gol come hanno fatto Lautaro (18 gol e 2 assist) e Thuram (8 gol e 7 assist) finora. Il "Toro" si è iscritto a un paio di club molto prestigiosi: infatti l'argentino è uno dei 3 calciatori dei maggiori 5 campionati europei (con Mbappé e Kane) capace di segnare più di 17 gol in ognuna delle ultime quattro stagioni (dal 20/21 al 23/23); inoltre - sempre negli ultimi 4 anni - il capitano dell'Inter è il quarto calciatore in grado di partecipare ad almeno 20 marcature con Salah, Mbappé e Kane.

Prima doppietta in Serie A per Calhanoglu Momento d'oro anche per Calhanoglu, che contro il Monza ha realizzato la prima doppietta in 222 presenze in Serie A. Il turco ha già eguagliato il suo record di gol in un campionato, 9, stabilito con la maglia del Milan nella stagione 2019/20. Calha è secondo solo a Bellingham: infatti, nei top 5 campionati europei, il centrocampista del Real Madrid è l'unico che ha realizzato più gol del nerazzurro fino a questo punto della stagione (13). Numeri importanti, grazie ai quali Inzaghi si gode il primato. E i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di fermarsi.