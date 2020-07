19/20

ZLATAN IBRAHIMOVIC: 14 rigori consecutivi (striscia ancora aperta)

E contro la Lazio è tornato a segnare un rigore in Serie A Ibrahimovic, migliorando così la sua striscia che aveva lasciato aperta dopo il passaggio al Psg. In A non sbaglia dall'11 settembre 2010 (contro Antonioli del Cesena, il suo primo rigore da milanista nel suo primo periodo in rossonero), per un totale di 25 segnati su 27 (93%)