Dove vedere Milan-Roma in tv

I numeri di Milan e Roma

È dal 27 ottobre 2019 (2-1 a Roma con reti di Edin Dzeko, Nicolò Zaniolo e Théo Hernández) che la Roma non trova la vittoria contro il Milan in Serie A: da allora in otto gare di campionato cinque successi rossoneri e tre pareggi. Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime cinque gare casalinghe di Serie A contro la Roma: tre vittorie e due pareggi (incluso il 2-2 dello scorso campionato); l’ultimo successo giallorosso al Meazza contro il Diavolo risale allo 0-2 dell’1 ottobre 2017 (reti di Edin Dzeko e Alessandro Florenzi, Eusebio Di Francesco e Vincenzo Montella gli allenatori). In tutte le ultime sette gare di Serie A tra Milan e Roma, entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol (25 reti in totale); l’ultimo clean sheet lo ha registrato il Milan nel 2-0 del 28 giugno 2020. Nelle ultime sette giornate di campionato, il Milan ha ottenuto 16 punti (5 vittorie, 1 pari, una sonfitta), registrando anche quattro clean sheets: in questo arco temporale solamente Inter e Juventus (17 ciascuna) hanno guadagnato più punti dei rossoneri in Serie A. La Roma ha perso (senza segnare alcun gol) nelle ultime due trasferte di Serie A: non colleziona tre ko consecutivi fuori casa in campionato dal periodo settembre-ottobre 2021 e non perde tre partite lontano dall’Olimpico senza segnare alcuna rete addirittura dal marzo 2005, con Delneri in panchina. Da quando allena Josè Mourinho, la Roma ha sempre iniziato il girone di ritorno con una sconfitta: ko con il Milan al Meazza nella 20^ giornata del torneo 2021/22 e ko con il Napoli al Maradona nella 20^ giornata del torneo 2022/23.