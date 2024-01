Inter in testa con 51 punti, solo una volta ha fatto meglio dopo 20 partite

La vittoria contro il Monza per 5-1 è stata un’autentica prova di forza per i nerazzurri, risultato utile anche per spazzare via le polemiche generate dal finale contro il Verona: ottavo successo in trasferta in 10 partite, 51 punti in classifica con 49 gol fatti e 10 subiti. Solo una volta nella sua storia l’Inter dopo 20 partite ha fatto più punti. Il modo migliore per consentire a Inzaghi di concentrarsi sulla Supercoppa italiana, una piacevole tradizione da rispettare

Messaggio inviato. L’Inter c’è e dopo le polemiche post Verona è ripartita ancora più convinta. Il 5-1 di Monza è una dimostrazione di forza. La palla ora passa alla Juve, mentre Inzaghi può aprire con serenità il dossier "Supercoppa italiana": due partite non impossibili sulla carta per sognare il quinto trofeo della sua gestione. Nel frattempo l’ottava vittoria in trasferta in 10 partite regala numeri da capogiro: 51 punti, 49 gol fatti, 10 subiti, +39 di differenza reti. Solo una volta nella sua storia l’Inter dopo 20 partite ha fatto più punti: 54 nel 2006/2007 con Mancini. Per questo il lavoro di Lautaro e compagni assume un significato ancora più importante. Il Toro poi è a quota 18 gol in 18 partite di campionato con 2 assist. Una media spaventosa a cui si aggiunge il contributo di Thuram: 8 reti e 7 assist. Non esiste in Italia una coppia che contribuisce così tanto tra gol e passaggi decisivi alla realizzazione offensiva. Se poi ci si aggiunge un super centrocampo guidato da Mkhitaryan, con i 9 gol del miglior Calhanoglu di sempre, detto da lui, ecco il risultato. Ora si deve voltare pagina e concentrarsi per Riad. Inzaghi prima si godrà anche la nomination come miglior allenatore al premio "Fifa the best". Dopodiché comincerà la caccia alla Supercoppa. Per Inzaghi e quest’Inter una piacevole tradizione da rispettare.