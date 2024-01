L’inseguimento continua. Battere il Sassuolo per non lasciare scappare la lepre, come Marotta ha definito la squadra di Inzaghi. La vittoria straripante dell’Inter con il Monza non ha intaccato l’ottimismo bianconero. Anzi, alla Continassa la fiducia aumenta perché Allegri recupera in un colpo solo due big: Chiesa è tornato a lavorare in gruppo dopo il fastidio al ginocchio e vede il Sassuolo, l’ultima squadra a cui ha segnato un gol in movimento 4 mesi fa. E’ pronto a tornare tra i convocati, così come Rabiot, che ha smaltito l’affaticamento alla coscia destra. In attacco spazio a Vlahovic, decisivo nelle ultime tre partite con due gol e 1 assist. Per il posto al suo fianco è ballottaggio tra Milik e Yildiz. Il ragazzo ha il piede caldo, sta esaltando i tifosi e segna un gol ogni 110 minuti. Allegri e Giuntoli ne stanno gestendo il momento per evitare di carcarlo di eccessive pressioni e aspettative. La Juve ha bisogno di segnare di più per fare l’ultimo salto di qualità. Se la difesa è seconda solo a quella dell’Inter, il confronto con la capolista in termini di gol è migliorabile: sono 20 le reti di differenza. Nelle ultime settimane gli attaccanti hanno iniziato a segnare di più. Ora serve dare continuità, a cominciare dal Sassuolo. I tre punti sono d’obbligo per continuare l’inseguimento.