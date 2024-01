La crisi di risultati dei giallorossi è il risultato di tanti fattori: la squadra è stata costruita male già in estate, Huijsen fin qui è stato l'unico rinforzo di gennaio (in prestito), senza Dybala si è spento anche Lukaku, Tiago Pinto è ai saluti, i Friedkin sono sempre più assenti. In più Mourinho vorrebbe rimanere, ma non ha ancora ricevuto una risposta. I 29 punti fin qui conquistati valgono il 9° posto: era dalla stagione 2002-03 che la Roma, al termine del girone d'andata, non ne aveva così pochi

A 5 punti dal 4° posto teoricamente una rimonta Champions sarebbe ancora possibile. Ma troppe criticità sembrano essere oggi di complicata soluzione. Una solo vittoria contro il Napoli e 6 sconfitte nelle 10 sfide con le big. Una situazione non casuale dalla quale è sempre più difficile uscire. Una squadra costruita male già in estate . Quando il centrocampo sarebbe dovuto essere con Renato Sanches, Aoaur e Paredes. Tutti e tre hanno profondamente deluso. La difesa ha perso poi per ragioni diverse Ibanez, Smalling, Kumbulla e a gennaio anche Ndicka . Lo scorso anno era il punto di forza. Ora è la nona difesa più battuta del campionato . Unico rinforzo in prestito, fino a giugno, è il 18enne Huijsen. Senza Dybala , si è spento anche Lukaku .

L'allarme lanciato da Mourinho

Mourinho aveva lanciato l'allarme dopo la finale di Budapest. Voleva più struttura societaria e un uomo di calcio nell'organigramma dirigenziale. Non è arrivato nessuno ed è ai saluti anche Tiago Pinto. L'allenatore vorrebbe rimanere, ma non ha ancora ricevuto una risposta. I Friedkin, al di là del silenzio, sono sempre più assenti. In una rifondazione quasi impossibile da avviare nella ristrettezza economica del financial fair play. Il prossimo passo sarà scegliere a febbraio il nuovo direttore sportivo. Poi arriverà la risposta al futuro incerto di Mourinho, che nel frattempo a San Siro nel secondo tempo si è ritrovato una difesa con Kristensen, Cristante e Llorente: ovvero due giocatori su tre fuori ruolo. Così come nella prossima con il Verona saranno assenti per squalifica anche Cristante e Mancini. L'emergenza totale nel momento più difficile.