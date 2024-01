Fabio Capello ha commentato a Sky Sport24 la scelta di affidare la panchina della Roma a Daniele De Rossi dopo l'addio a Josè Mourinho raccontando un aneddoto su quando lo fece esordire in giallorosso da giocatore: "Pensavo Aquilani fosse più forte di De Rossi poi quando lo misi in campo mi accorsi che era già pronto per giocare. Adesso capiremo se è pronto anche per fare l'allenatore"

