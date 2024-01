Sull'esonero di Mourinho è intervenuto a Sky Sport24 Paolo Condò: "Si era capito che il rapporto si sarebbe interrotto a fine stagione ma non mi aspettavo questa decisione oggi. La proprietà ha risparmiato al prossimo direttore sportivo questa scelta come primo provvedimento. La scelta di De Rossi mostra una strategia della società che dà una chance per permettere a Daniele di far vedere di quale pasta è fatto e se potrà ricoprire qusto ruolo anche nel futuro"

