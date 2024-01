Nel video l'intervento di Fabio Caressa a Sky Sport 24: "I Friedkin puntano non solo ai risultati sportivi, ma anche alla crescita del brand a livello mondiale. La comunicazione divisiva di Mou nel calcio di oggi non paga più e, secondo me, è stato l'elemento che ha convinto la proprietà a cambiare"

ESONERO MOU, ROMA A DE ROSSI: LA GIORNATA LIVE