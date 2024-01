L'edizione 2024 della Supercoppa italiana non si giocherà con la classica finale tra la vincitire dello Scudetto e la vincitrice della Coppa Italia, ma sarà una Final Four con quattro squadre: le prime due classificate del campionato 2023 più entrambe le finaliste dell'ultima Coppa nazionale. Semifinali il 18 e il 19 gennaio, finalissima il 22 gennaio. Tutte le partite si disputeranno allo stadio Al-Awal Park di Riad, impianto da 25mila spettatori che ospita le gare dell'Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo)

Quella che sta per iniziare a Riad (Arabia Saudita) sarà un’edizione storica per la Supercoppa italiana, ancora prima di iniziare. Per la prima volta, infatti, il trofeo non sarà assegnato con una finale secca tra la vincitrice dello Scudetto e la vincitrice della Coppa Italia, ma sarà un "mini torneo" con le Final Four, sul modello di quanto già avviene ad esempio per la Supercoppa in Spagna.

Il nuovo format della Supercoppa: come funziona Niente finale secca, quindi, ma un’edizione composta dalle Final Four a cui partecipano quattro squadre: a contendersi la nuova Supercoppa Italiana saranno infatti le prime due classificate del campionato precedente più entrambe le finaliste dell'ultima Coppa nazionale. Nell'ipotesi in cui una delle prime due del campionato si fosse già qualificata attraverso la Coppa Italia, sarebbe stata la terza in classifica ad avere un posto nelle Final Four. Ci saranno due semifinali e le squadre vincenti andranno a scontrarsi per la finale secca, che assegnerà la Supercoppa Italiana.

Le quattro squadre partecipanti Napoli (campione d'Italia 22-23)

(campione d'Italia 22-23) Inter (vincitrice Coppa Italia 22-23)

(vincitrice Coppa Italia 22-23) Fiorentina (finalista Coppa Italia 22-23)

(finalista Coppa Italia 22-23) Lazio (seconda classificata Serie A 22-23)

Il tabellone delle Final Four Le quattro semifinaliste saranno così accoppiate: il Napoli campione d'Italia 2023 sfiderà la Fiorentina sconfitta in finale di Coppa Italia il 18 gennaio alle 20 italiane, l'Inter che invece ha vinto la Coppa Italia contro i viola sfiderà la Lazio seconda in campionato il 19 gennaio sempre alle 20. Il 22 gennaio alle 20 è in programma la finale. Tutte le partite si giocheranno allo stadio Al-Awal Park di Riad, in Arabia Saudita.

Il calendario della Supercoppa italiana Giovedì 18 gennaio alle 20 (ora italiana): semifinale Napoli-Fiorentina

alle 20 (ora italiana): semifinale Venerdì 19 gennai o alle 20 (ora italiana): semifinale Inter-Lazio

o alle 20 (ora italiana): semifinale Lunedì 22 gennaio alle 20 (ora italiana): la finale

Dove si svolgeranno le partite Tutte le partite della Supercoppa italiana (le due semifinali e la finalissima) si giocheranno allo stadio Al-Awal Park di Riad, in Arabia Saudita, impianto da 25mila spettatori che ospita le partite interne dell'Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo). L’accordo siglato prevede l’assegnazione di quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa all’Arabia Saudita, che dunque ospiterà le edizioni nel 2024, 2025, 2028 e 2029. Ancora da stabilire le sedi delle edizioni del 2026 e 2027.