Il francese ha rilasciato un'intervista a 'La Repubblica': "Non ci poniamo limiti. Dobbiamo restare campioni d'Italia, pur sapendo che è molto difficile ripetersi". Poi, sul suo arrivo all'Inter: "Cercavo una nuova avventura, dopo sette stagioni in Germania. Volevo solo l'Inter, che mi seguiva da tempo. Mi sentivo già interista sull'aereo per Milano". E su Inzaghi: "Non sottovaluta niente. All'inizio lo guardavo con stupore, poi l'ho capito"

"Non ci poniamo limiti". Benjamin Pavard parla così a seguito della vittoria dello scudetto. Il difensore dell'Inter, in un'intervista rilasciata a 'La Repubblica', ha fatto il punto sulla prima annata della sua squadra da quando è approdato a Milano: "Dobbiamo restare campioni d'Italia, pur sapendo che è molto difficile ripetersi. In Italia negli ultimi anni il vincitore del campionato è cambiato spesso. Ma siamo sulla buona strada. E abbiamo tifosi fantastici, a San Siro e in trasferta". Arrivato nella scorsa sessione estiva di calciomercato, il francese aveva già capito che l'Inter sarebbe stata la giusta scelta: "Ero in aereo, venendo a Milano, chiacchierando con un amico. Avevo forzato per lasciare Monaco. Volevo solo l'Inter, che mi seguiva da tempo. Mi sentivo già interista".

"L'Inter? La sceglievo già alla Playstation" Che ci fosse l’Inter nella vita di Pavard forse era destino: "La sceglievo sempre alla Playstation perché era davvero forte. Mi ricordo i tiri di Adriano". Ci giocava ovviamente nel suo paese, nel quale all'ingresso c’è scritto 'città di Benjamin Pavard': "Mi fa piacere. I miei ci passano davanti ogni giorno tornando dal lavoro e ne sono fieri. Quel cartello è una ricompensa. Vengono ripagati dei sacrifici che hanno fatto per me. Ho lasciato casa a dieci anni per giocare a calcio. Sono figlio unico, è stata dura per loro. E sono la mia ispirazione. Papà per la forza mentale, mamma per la calma".

"Inzaghi mi ha colpito. Non sottovaluta niente" Pavard è approdato in Italia dopo 7 stagioni in Germania. Serviva cambiare e la sua grande voglia era quella di conoscere meglio la Serie A: "Avevo vinto tutto – ha spiegato. A 27 anni era arrivato il momento di cambiare. Cercavo una nuova avventura. Volevo conoscere l'Italia e vivere la passione della Serie A. Poi c'è la tattica. A Monaco giocavo terzino, qui sono centrale, il ruolo che preferisco". Ruolo che Inzaghi ha scelto per lui: "Ci lascia molta libertà ed è bellissimo. Avevo già giocato in difese a tre, ma si trattava soprattutto di coprire. Qui è un continuo dai e vai. Possiamo salire, creare spazio, dialogare con il regista. Mi ha sempre colpito la sua attenzione ai dettagli. Non sottovaluta niente. E la sua mentalità è condivisa da tutti alla Pinetina. All'inizio lo guardavo con stupore, non avevo mai visto niente del genere. Poi ho capito. Anche dopo la vittoria dello scudetto, ci ha detto che è importante vincere le gare che restano".

"Sogno il mio primo gol nel derby" Dopo la prima annata con l’Inter, Pavard ha realizzato 3 assist ma ancora 0 gol. Eppure, sogna la sua prima rete "nel derby, ovviamente. Ma sarebbe bello anche contro la Juve". Anche se contro il Milan dei suoi connazionali Maignan, Theo e Giroud è arrivato lo scudetto: "Prima della partita col Milan li avevo stuzzicati, dicendo loro che saremmo diventati campioni proprio contro di loro. Siamo amici, ma il derby è il derby e non si fanno sconti. In campo con Theo ci siamo affrontati, scontrati, anche spinti". Infine, su Lautaro: "E’ una super persona, un vero leader e un grandissimo giocatore. Spero rimanga con noi a lungo".