Dopo la vittoria in Serie A contro la Salernitana e quella in semifinale di Supercoppa Italiana, il Napoli potrebbe ottenere tre successi di fila in tutte le competizioni in una singola stagione per la prima volta da marzo 2023; questa serie di tre coincide anche con l’ultima volta in cui i partenopei hanno tenuto la porta inviolata per più di un match di fila, sempre considerando tutte le competizioni.