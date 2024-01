Mkhitaryan talismano dell'Inter, per Inzaghi è insostituibile

Il centrocampista armeno è diventato ormai una pedina insostituibile per l’Inter: nonostante i 34 anni, è il giocatore più utilizzato da Simone Inzaghi. Non solo: è il calciatore con più contrasti effettuati finora in Serie A (insieme ad Arthur della Fiorentina). Non a caso Inzaghi ha perso solo due partite nelle Coppe a eliminazione diretta, contro Manchester City e Bologna: in entrambe le sfide tra i titolari non c’era Mkhitaryan

Mikhi, Michele, o per somiglianza Pippo Franco… Chiamatelo come volete, ma Henrikh Mkhitaryan è sempre più l’insostituibile: 19 su 20 da titolare in Serie A, 5 su 6 in Champions, 2 gol, 4 assist, 1.973 minuti giocati in stagione, l’armeno è il calciatore più utilizzato da Inzaghi. Nonostante i 34 anni e il fisico non da granatiere, è anche il giocatote con più contrasti effettuati finora in Serie A insieme ad Arthur della Fiorentina. Ecco perché l’Inter gli ha rinnovato il contratto di due anni e soprattutto perché Inzaghi non lo toglie mai.