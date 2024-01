Il Milan si allena davanti a Ibrahimovic: lo svedese ha seguito da vicino l'allenamento di giovedì 18 gennaio, da cui arrivano tre buone notizie per Pioli in vista dell'Udinese. Intanto Giroud ha smaltito la febbre e si è regolarmente allenato con i compagni. Recuperati anche Sportiello (assente da ottobre) e Florenzi. Al Bluenergy Stadium di Udine dovrebbe essere riproposto lo stesso 11 che ha battuto la Roma, con Adli confermato in cabina di regia e Theo ancora terzino

