Si ferma in semifinale la corsa della Fiorentina in Supercoppa Italiana. A Riad la spunta il Napoli, che vince 3-0 e si ritaglia un posto in finale: decidono Simeone e Zerbin, autore della doppietta nel finale che spegne le speranze di rimonta dei viola. Deluso Vincenzo Italiano, che ha analizzato la sfida nel post-partita: "Complimenti al Napoli per come ha preparato questa partita. Un po’ ci ha sorpreso con la difesa a tre, ma è un sistema che sappiamo affrontare. Ad eccezione del finale eravamo in partita, abbiamo sbagliato un rigore che avrebbe sistemato tutto. Ci siamo sbilanciati per portarla ai rigori, ma a quel punto con altri due gol la partita è stata chiusa". Inevitabile la riflessione su Ikoné, che ha sbagliato il rigore del possibile 1-1 prima dell’intervallo: "Se l’era conquistato, aveva fiducia nel calciarlo e gli altri rigoristi gliel’hanno concesso. Se dopo quella giocata si sentiva in fiducia, non potevano togliergli il pallone. Lui li batte, è bravo… Però abbiamo un problema coi rigori: Gonzalez è infallibile, gli altri no e stiamo perdendo partite. Va sistemato questo aspetto".