Renato Sanches: "Arriveranno momenti migliori"

Il centrocampista portoghese ha parlato del periodo che sta attraversando attraverso le sue Instagram Stories. "Quello che desideravo era stare in campo, purtroppo non sono stato fortunato con tutti questi infortuni. La persona più frustrata, e che al termpo stesso ha voglia di giocare, sono io. Arriveranno momenti migliori. Volevo dirvi che non ho mai cancellato nessuna foto della Roma"

"Quello che desideravo era stare in campo, non c'è niente che mi piace di più. Purtroppo non sono stato fortunato con tutti questi infortuni". Esordisce così Renato Sanches, che torna a parlare attraverso le sue Instagram Stories. Il centrocampista della Roma commenta il momento che sta attraversando: "La persona che si sente più frustrata, e che al tempo stesso ha voglia di giocare, sono io. Credo che tutto passi e arriveranno momenti migliori".

"Mai cancellato nessuna foto della Roma" In chiusura il centrocampista della Roma, che in stagione ha collezionato solamente 5 presenze (e un gol) in Serie A e 4 in Europa League per un totale di 227 minuti, ci tiene a chirarire una cosa: "Volevo dirvi che non ho mai cancellato nessuna foto della Roma. È passato più di un anno da quando la mia immagine del profilo era nera".

Smalling: "Non ho chiesto di andare via" Giovedì mattina è stato il turno anche di Chris Smalling, che ha pubblicato un messaggio-sfogo sui propri profili social: "Il mio impegno e la mia lealtà nei confronti della Roma non hanno mai vacillato. Vorrei mettere in chiaro che non ho mai chiesto né contemplato di lasciare questo grande club. Detto francamente gli ultimi mesi sono stati i più frustranti della mia carriera". leggi anche Smalling: "Mesi frustranti, su di me voci false"

Smalling: "Ringrazio Mou, benvenuto De Rossi" In un passaggio Smalling ha voluto ringraziare Mourinho e dare il benvenuto da De Rossi: "Colgo l'occasione per ringraziare José e il suo staff per il sostegno nelle ultime tre stagioni e per dare il benvenuto a Daniele nel club. Roma è casa mia e il rapporto che ho instaurato con i tifosi giallorossi è qualcosa a cui tengo molto".