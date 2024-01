La società giallorossa ha pubblicato un video con l'incontro tra Daniele De Rossi e i suoi nuovi giocatori. Saluti, abbracci e scambi di battute, in alcuni casi molto simpatici. Come quello con Lukaku: "Ma tu sei sempre stato così grosso? Allora sono io che mi sono rimpicciolito", dice l'ex centrocampista. Il nuovo allenatore della Roma ha lasciato Trigoria alle 18:15 dopo oltre 10 ore di lavoro, sarà presentato ufficialmente venerdì 19 gennaio

La Roma ha pubblicato un video sui social in cui mostra l’incontro tra Daniele De Rossi e i suoi nuovi giocatori. Nel suo secondo giorno di lavoro a Trigoria, il nuovo allenatore giallorosso ha salutato tanti protagonisti della Roma. Molto simpatico lo scambio di battute con Lukaku: "Ma sei sempre stato così grosso?". Big Rom risponde di sì, a quel punto De Rossi risponde sorridendo: “Allora sono io che mi sono rimpicciolito". A Karsdorp e Kristensen chiede se può rivolgersi a loro in italiano o se preferiscono parlare in inglese, mentre ad Abraham chiede novità sulle sue condizioni fisiche: "Bene, bene" risponde l’attaccante inglese. Poi abbracci con tanti altri calciatori, come Cristante, Paredes e naturalmente Dybala.