Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso dell'ex presidente della Juventus, confermando dunque i 10 mesi di inibizione che gli erano stati inflitti in appello (dopo l'iniziale condanna di 16 mesi in primo grado)

Il Collegio di Garanzia presso il Coni ha respinto il ricorso dell'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in merito alla cosiddetta 'manovra stipendi'. Ricorso che è stato ritenuto "in parte inammissibile e in parte infondato", si legge nel dispositivo. Confermati, dunque, 10 mesi di inibizione per l'ex dirigente bianconero, che era stato condannato in primo grado a 16 mesi, poi ridotti a 10 dalla Corte federale d'appello.