L'allenatore dell'Inter è entusiasta dopo la vittoria per 3-0 contro la Lazio nella semifinale di Supercoppa italiana: "Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché mi sono davvero divertito a guardarli. Ma è limitativo parlare di questa serata, sono due anni e mezzo che giochiamo bene. Partita strepitosa, ma ci sono comunque cose in cui avremmo potuto fare meglio" INTER-LAZIO 3-0: GOL E HIGHLIGHTS

Lo ammette anche lui, si è divertito a vedere la sua Inter. E cosa può esserci di meglio per un allenatore di vincere, divertire e divertirsi? Simone Inzaghi è raggiante dopo la semifinale di Supercoppa in cui ha dominato la Lazio, raggiungendo la finale. Ed è prodigo di elogi per i suoi: "I ragazzi hanno fatto una grande gara, ho fatto loro i complimenti perché mi sono davvero divertito a guardarli. Nel primo tempo l’1-0 era stretto per quello che si era visto in campo ed è l’unico neo di questa partita. Dimarco? Bravissimo, ma tutti hanno fatto benissimo. Sul 2-0 se al posto di fare il 3-0 prendi gol, la partita si riapre".

"Giochiamo bene da due anni e mezzo" Da vero perfezionista, però, Inzaghi non si accontenta: "Abbiamo tutti negli occhi la gara di stasera ma è da due anni e mezzo che la squadra gioca bene. E' limitativo parlare di questa serata, perché in questi anni abbiamo sempre giocato un buon calcio e raggiunto trofei importanti. Quest'anno è dal 13 luglio che i ragazzi fanno ottime partite e stanno facendo un grande percorso, ma dobbiamo sempre capire dove possiamo migliorare. Oggi sono molto soddisfatto, partita strepitosa ma ci sono comunque cose in cui avremmo potuto fare meglio. Ora dobbiamo le recuperare energie. La finale in due partite? È quello che chiede il calcio in questo momento e ci adeguiamo".



Barella: "Non ci divertivamo così da tempo" Votato come migliore in campo, anche Nicolò Barella si è divertito: "È stata una partita veramente bella, ci siamo divertiti in campo come non facevamo da tempo. La Lazio è difficile da affrontare, oggi siamo stati bravi, giocando con qualità. Abbiamo lottato tanto per essere a questo livello, ma manca ancora tanto. Vogliamo vincere la Supercoppa, dobbiamo continuare a lavorare. La traversa? Mi avrebbe fatto piacere segnare, ma non importa, viene prima la squadra".