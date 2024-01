Nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana, finisce 3-0 per l'Inter la sfida contro la Lazio. Tanti voti alti nella squadra di Inzaghi. Dimarco è l'MVP: merita 7,5, come Calhanoglu. Bene anche Thuram, Lautaro, Bastoni. Mkhitaryan e Barella. Nella Lazio disastroso Pedro: 4 in pagella. Nella squadra di Sarri si salvano solo Provedel e poi Cataldi, Isaksen e Pellegrini, subentrati nel secondo tempo. Le pagelle di Federico Zancan

SUPERCOPPA, INTER-LAZIO 3-0: LA CRONACA



