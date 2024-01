L'amministratore delegato nerazzurro alla Rai: "L'ironia di Allegri ci sta, noi replicheremo al momento giusto". E sul rinnovo di Lautaro dice: "Adesso ci siamo un po' fermati per via di questi impegni, ma direi che non ci saranno problemi"

In principio era stato Marotta a lanciare la prima metafora della lotta scudetto, la lepre e i cacciatori. Poi il turno di Max Allegri tra guardie e ladri (con incursione di Pioli e il suo "tana libera tutti"). Ora la palla ritorna all'amministratore delegato dell'Inter che, intervistato dalla Rai, torna a parlare delle frasi dell'allenatore juventino: " Cosa ne penso? Ci sta, poi l'ironia e le metafore si spendono - ha detto Marotta -, ma l'importante è che ci sia rispetto in campo e fuori , in attesa del 4 febbraio quando ci sarà quello che tutti chiamano il derby d'Italia. Io sono per la buona fede, sicuramente Allegri interpreta il suo ruolo in un ambiente suo. Noi replicheremo al momento giusto".

Mazzarri dovrebbe confermare l'undici visto contro la Fiorentina. Davanti Simeone guida l'attacco con Politano e Kvaratskhelia, Raspadori invece parte dalla panchina. Nell'Inter si ferma Bastoni per un affaticamento, si è allenato a parte e Inzaghi dovrebbe non rischiarlo: al suo posto Acerbi con de Vrij in mezzo. GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

"Rinnovo Lautaro? Nessun problema"

Non poteva mancare una domanda sul rinnovo di Lautaro Martinez: "Adesso ci siamo un po' fermati per via di questi impegni - ha detto Marotta -. Di vantaggio c'è che entrambe le parti negoziali vogliono continuare nel rapporto, direi che non ci saranno problemi". E sul rendimento dell'Inter: "Una squadra vincente ha sempre alle spalle una società forte. C'è tutto un insieme di dirigenti, di personaggi che non sono sotto i riflettori ma che concorre per mettere la squadra nelle condizioni migliori. Noi lo stiamo facendo, dall'altra parte abbiamo un leader come Inzaghi che a mio giudizio è un giovane allenatore che può avere una carriera luminosa".