Tutto funziona spontaneamente all'Inter, come se fosse facile. La chiave? Divertimento e senso di leggerezza, rivelano due dei protagonisti nerazzurri, Calhanoglu e Lautaro. Bellezza delle trame sviluppate, ma non solo: la concretezza sotto porta fa sì che l'Inter sia in testa al campionato per gol fatti. La squadra di Inzaghi è anche quella che crea più occasioni, come testimoniano le reti segnate dal capitano, mai così bene in Italia

C’è un motivo se tutto funziona spontaneamente in questo momento all’ Inter , come se fosse semplicemente facile, nonostante sia frutto di programmazione. E arrivano anche nuove idee , assimilate in fretta: "Se ognuno esprime il proprio potenziale per tanti o pochi minuti e i risultati si accompagnano a un senso di leggerezza", rivela Calhanoglu.

Un gioco nel senso più puro del termine, al punto che proprio la bellezza delle trame sviluppate dall’Inter è riconosciuta da tutti e si sposa comunque anche con concretezza. Se l’Inter è in testa al campionato per gol fatti, 49 nelle prime 20 giornate, meglio anche del Manchester City, da dati opta è anche la squadra che crea di più e produce più expected gols. Una gioia per gli attaccanti e il capitano ringrazia. Del resto, da quando è in Italia, non aveva mai segnato tanto. Frutto di maturazione e concentrazione rivolta all’obbiettivo. Tanto che alla Juve ora non pensa: "Perché? Gioca. Ah… personalmente no". Anche perché si sa che i giochi vanno conservati con cura, perché possano continuare a funzionare a lungo.