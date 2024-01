Nel video Paolo Condò ricorda così Gigi Riva: "Uno dei miei miti da bambino, che ho avuto la fortuna di conoscere da adulto. Persona retta e meravigliosa, esprimeva molto bene il concetto di libertà e il prezzo da pagare per quella libertà. Per il suo modo di essere era un padre della patria e come tale va considerato".

TUTTE LE REAZIONI ALLA MORTE DI GIGI RIVA