Gigi Riva in ospedale dopo un malore: sta meglio

Malore in casa per Gigi Riva. Come raccontato dal quotidiano La Nuova Sardegna, nella giornata di sabato l'ex bomber si è sentito male improvvisamente nella sua casa a Cagliari. Dopo l'intervento dei sanitari, Riva è stato ricoverato all'ospedale Brotzu: adesso sta meglio e la situazione sembra sotto controllo. Rombo di tuono, che quest'anno compirà 80 anni, ha svolto una serie di controlli preliminari in vista di un piccolo intervento al cuore a cui verrà sottoposto a breve. Riva è attualmente presidente onorario del Cagliari, con cui vinse lo storico scudetto nel 1970.