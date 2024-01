Calcio in lutto: è morto Gigi Riva, aveva 79 anni

"Giggirriva" tutto attaccato: così era per tutti, per i sardi, per le persone comuni e per intellettuali come Luciano Bianciardi, che scriveva rigorosamente così il suo nome sulle colonne del "Guerin Sportivo". Un calciatore che divenne simbolo di una terra, la Sardegna, in cui non era nato ma in cui si era riconosciuto e da cui era stato riconosciuto. Un idolo di generazioni di ragazzini di italiani, che in "Rombo di tuono" vedevano un personaggio epico