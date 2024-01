ElSha ritrovato: subito decisivo con De Rossi

Il doppio assist contro il Verona certifica come il modulo scelto da De Rossi sia più congeniale per El Shaarawy che con Mourinho aveva giocato solo 7 partite dall'inizio. I margini di miglioramento della squadra sono legati alla velocità palla a terra, ma l'allenatore giallorosso avrà tempo per lavorarci, favorito anche dal calendario

I margini di miglioramento e il calendario

Nella versatilità di un 4-3-2-1 in cui anche i due esterni della difesa a 4, Karsdorp e Spinazzola possono ritrovare una dimensione a loro più congeniale negli equilibri difensivi. Così come Zalewski, riportato più sotto punta, può dare più creatività palla a terra nelle letture tra le linee. Gli elementi più positivi sono dunque arrivati da questa nuova duttilità.

I margini di miglioramento sono invece legati ad una velocità nell'impostazione palla a terra che non deve perdere d'intensità come nel secondo tempo contro il Verona. Ci sarà tempo per incrementare questo aspetto. L'assenza nell'immediato di scontri diretti può facilitare i lavori in corso. Nelle prossime due partite, contro la Salernitana ultima in classifica e poi il Cagliari quart'ultimo, la possibilità di rimanere più applicati e costanti nel gioco per l'intera partita. Uno step necessario per centrare l'obiettivo Champions richiesto dalla proprietà.