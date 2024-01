L’ex capitano dei giallorossi ha pubblicato un post su Instagram in cui ha espresso tutte le sue emozioni dopo il debutto sulla panchina della Roma: "Non dimenticherò i giocatori, i tifosi ed ogni singolo componente del club che mi hanno accompagnato…è proprio una cosa sola che ci unisce: la Roma"

"Le voci, gli sguardi e gli abbracci di ieri sera non li dimenticherò mai". Queste le parole di Daniele De Rossi che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto commentare l’esordio, vincente, sulla panchina della Roma. "Ma soprattutto non dimenticherò i giocatori, i tifosi ed ogni singolo componente del club che mi hanno accompagnato e hanno fatto in modo che questa serata fosse incredibilmente piena d'amore per me. Parliamo spesso di punti da fare o qualificazioni a questa o a quell'altra coppa, ma il più importante degli obiettivi da raggiungere è riportare squadra, tifoseria e società ad essere una cosa sola". Infine conclude: "Perché poi per molti di noi è proprio una cosa sola che ci unisce: la Roma".