Gigi Riva, la programmazione speciale su Sky Sport

Il giorno dopo la scomparsa della leggenda del calcio italiano Gigi Riva, sarà possibile rivivere le sue grandi imprese attraverso gli speciali di Sky Sport. Doppio appuntamento con Federico Buffa, i due episodi di #SkyBuffaRacconta Gigi Riva e #SkyBuffaRacconta 1968: Roma. Alle 19.15, su Sky Sport Calcio, 'A chent’annos', il docufilm realizzato nel 2020 per i 100 anni del Cagliari Calcio, oltre all'History Remix, Lo Scudetto del Cagliari 1969-70. Si inizia alle 14.00 su Sky Sport Calcio con il film che riprende nel titolo il soprannome che a Riva diede Gianni Brera: 'Nel nostro cielo rombo di tuono'. Inoltre, alle 12.30 sarà proprio il regista del docufilm, Riccardo Milani, a intervenire in diretta a Sky Sport 24.