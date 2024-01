supercoppa

E' Lautaro Martinez il match winner e il miglior in campo nella finale di Supercoppa Italiana. Mkhitaryan solito pericolo a centrocampo, Thuram sottotono. Nel Napoli molto bene la difesa che resiste fin quasi alla fine. Simeone paga con un rosso, Kvara e Politano non incidono più di tanto. Tutti i voti: le pagelle NAPOLI-INTER 0-1 - INZAGHI RE IN SUPERCOPPA