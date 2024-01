Nell’allenamento del martedì pomeriggio, lavoro differenziato per Rabiot e Chiesa, che hanno saltato la trasferta di Lecce. Il francese per precauzione salterà la sfida di sabato contro l’Empoli: obiettivo averlo per la sfida del 4 febbraio contro l’Inter. Decisivi gli allenamenti dei prossimi giorni per capire invece se contro i toscani Allegri recupererà Chiesa. A oggi davanti è favorito Yildiz. Oggi intanto primo allenamento con i nuovi compagni per Tiago Djaló: da domani sarà gradualmente in gruppo

Juve chiavi in mano. La missione scudetto –ora possibile– nasce da una scelta di John Elkann: investire Allegri del ruolo di guida non solo tecnica nel momento più difficile della storia recente della società. Le difficoltà della scorsa stagione hanno forgiato lo spirito di un gruppo che oggi può contare anche sull’apporto di Cristiano Giuntoli, l’uomo scelto per l’opera di ricostruzione: mosse oculate sul mercato, dialogo continuo con allenatore e giocatori, punto di riferimento della società insieme al ds Manna, prezioso anche per la conoscenza dei giovani della Next Gen. Così, allenamento dopo allenamento è nata la Juve prima in classifica, in attesa del recupero dell’Inter con l’Atalanta. Il duello però è una realtà. Così come i motivi per credere nello scudetto, a cominciare dalla gestione di Allegri, passando dalla fame di giocatori che in gran parte non hanno mai vinto titoli, fino alla condizione top della rosa: ognuno rende al massimo delle sue possibilità.