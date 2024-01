Brutte notizie per Gasperini, l'allenatore nerazzurro dovrà fare a meno di Teun Koopmeiners per il prossimo turno di Serie A contro l'Udinese: durante la seduta di allenamento, il centrocampista olandese ha riportato una ferita da taglio sul malleolo mediale della caviglia sinistra a cui sono stati applicati dei punti di sutura. Il classe 1998 salterà la sfida ai bianconeri e potrebbe lasciare il posto a Pasalic. Non è l'unica defezione per Gasperini che non avrà a disposizione neppure Lookman, impegnato in Coppa d'Africa con la Nigeria, e Hateboer per lesione muscolare di primo grado al soleo sinistro che lo terrà fuori fino a fine mese.