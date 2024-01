Per la partita di venerdì sera contro il Torino, il Cagliari pensa a una maglia speciale per ricordare la sua leggenda: dovrebbe essere senza sponsor e con il numero "11" di Rombo di Tuono

Nei giorni della commozione per l’addio alla sua leggenda, il Cagliari prepara la prossima sfida di campionato, venerdì sera contro il Torino, e l’intenzione del club sardo è quella di ricordare Gigi Riva con una maglia speciale. Una divisa senza lo sponsor, con solo il leggendario numero 11 di Riva, che dovrebbe ricordare quella bianca con i dettagli in rossoblù vestita per anni da Rombo di Tuono. Praticamente scontato l’ok da parte della Lega Calcio, mentre è già deciso che verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma fino a tutto il fine settimana.