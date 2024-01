Contrattura per Bennacer, salterà Milan-Bologna

L'Algeria è stata eliminata dalla Coppa d'Africa. Questo significa che Stefano Pioli può riabbracciare Ismael Bennacer. Il centrocampista rientrerà venerdì 26 gennaio a Milanello, dove si sottoporrà a degli esami strumentali. Bennacer infatti non sarà subito a disposizione del Milan: dovrà saltare il prossimo match in programma sabato 27 gennaio a San Siro contro il Bologna, a causa di una contrattura che lo ha costretto a rinunciare anche alle ultime due partite della sua Algeria in Coppa d’Africa. Poi dovrebbe tornare a disposizione di Pioli. Proprio a causa degli infortuni, Bennacer fin qui ha raccolto soltanto 5 presenze con i rossoneri in questa stagione (tutte nel mese di dicembre).