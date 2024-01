L'attaccante portoghese non segna in Serie A dallo scorso settembre e da allora ha fatto gol solo nelle coppe. Sembra, inoltre, essersi "dimenticato" degli assist per Giroud. Pioli intanto sta per riabbracciare Bennacer, ma andranno valutate le sue condizioni GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT - CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

In un Milan che dà segnali sempre più convincenti di risalita - 7 vittorie e un pari nelle ultime 9 - resta una nota stonata che ha bisogno di rigenerarsi per tornare a essere il trascinatore che è stato nelle ultime stagioni. Si tratta di Rafael Leao che, tra alti e bassi, non segna in campionato da oltre 4 mesi. La sua ultima rete, infatti, è quella siglata contro il Verona nell'1-0 del 23 settembre scorso. Vero che ultimamente il Milan palleggia un po' di più rispetto alle verticalizzazioni di cui usufruiva prima e che premiavano lo stile di gioco dell'ex Lille, ma il portoghese è fermo a quota 3 gol (aveva fatto gol anche nelle sfide precedenti contro Roma e Inter), il suo secondo peggior dato dopo 21 giornate da quando è in Italia. Una statistica più negativa l'aveva registrata solamente nella sua stagione di debutto, quando era fermo a 2 a questo punto del campionato (chiuse a 6). Nel 2020/21 aveva realizzato 5 reti dopo le prime 21 gare e così l'anno successivo, mentre nella passata stagione poteva già vantare 8 centri (stagione chiusa a 15).

Leao ha dimenticato Giroud Nonostante questo digiuno, Leao non è tormentato dal gol. In questi 124 giorni ha comunque trovato la rete nelle coppe (una in Champions contro il Psg e due in Coppa Italia contro Cagliari e Atalanta) e, da esterno d'attacco, è consapevole anche dell'importanza di dare il suo contributo alla squadra con gli assist. Quest'anno, però, è mancata quella connessione che era stata uno dei punto di forza: nessun passaggio decisivo e vincente per Giroud, un'anomalia rispetto ai 5 di due stagioni fa e ai 4 dell'anno scorso. Anche da questo punto di vista il portoghese ha bisogno di ritrovarsi. vedi anche Il Milan sogna Zirkzee: ha clausola da 40 milioni

Bennacer di ritorno: da verificare le sue condizioni Prima occasione per invertire questo trend è il match casalingo contro il Bologna (in programma sabato alle 20.45). Pioli dovrebbe confermare gli stessi 11 che hanno battuto Roma e Udinese: restano fuori Kalulu, Thiaw, Tomori e Pobega, oltre a Chukwueze impegnato in Coppa d’Africa. Chi dal torneo continentale è stato eliminato invece, Bennacer, è atteso a Milanello tra venerdì e sabato e andranno verificate le sue condizioni: ha giocato 80 minuti nella prima partita con l'Algeria, poi per problemi agli adduttori ha saltato le successive due. vedi anche Il Milan ci prova per Lacroix, occhi su Redondo