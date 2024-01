I rossoneri continuano a muoversi sul mercato dei difensori e hanno messo nel mirino Maxence Lacroix attualmente in forza al Wolfsburg. Il club tedesco non vorrebbe privarsene ora e dunque potrebbe diventare un obiettivo per l'estate. Seguiti anche Lenglet e Brassier, mentre a centrocampo, sempre per la prossima stagione, si lavora su Federico Redondo (figlio di Fernando), centrocampista dell'Argentinos Juniors

Con le attenzioni rivolte a Tosin Adarabioyo dal Fulham, il Milan continua a sondare ancora il mercato dei difensori. E' forte l'interesse per Maxence Lacroix attualmente in forza al Wolfsburg. Tuttavia, il club tedesco sembrerebbe non volersi privare del giocatore in questo momento e quindi la trattativa potrebbe essere spostata a fine anno diventando, per i rossoneri, un obiettivo decisamente più concreto per la prossima stagione. Per questo, le attenzioni del Milan sono rivolete anche a Clement Lenglet, di proprietà del Barcellona ma in prestito all'Aston Villa e a Lilian Brassier del Brest.