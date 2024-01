Infortunatosi al menisco mediale in allenamento, Berardi è stato subito sottoposto a operazione dal Dottor Giacomo Zanon presso la Clinica Habilita Casa di cura I Cedri di Fara Novarese. Il Sassuolo: "Intervento perfettamente riuscito". Il giocatore sui social: "Non vedo l'ora di rientrare in campo"

Dopo la paura, il sollievo. Domenico Berardi, nell'allenamento di giovedì 25 gennaio, ha riportato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Il giocatore però è stato subito operato in data odierna, venerdì 26 gennaio, con esito positivo e ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi con un post su Instagram. Un selfie con il messaggio: "Operazione andata bene, non vedo l'ora di tornare in campo". Il sorriso un po' tirato di chi dovrà stare lontano dal campo per qualche settimana, ma anche di chi è determinato a rientrare presto per aiutare il Sassuolo a salvarsi e guadagnarsi la convocazione agli Europei.