Calciomercato, le news di oggi in diretta

Nadir Zortea durante la conferenza stampa di presentazione ha raccontato la scelta fatta di lasciare l'Atalanta per passare in prestito al Frosinone: "Ringrazio in primis il direttore Angelozzi perchè mi ha dato questa occasione e non è stato semplice farmi venire qui. CI siamo sentiti spesso e alla fine è riuscito a sbloccare la situazione. All'Atalanta ho avuto poco spazio e ho pensato che per la mia crescita c'era bisogno di andare da chi mi voleva veramente per farmi giocare".