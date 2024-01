Uscito dolorante durante la partita contro il Verona, Paulo Dybala sarà a disposizione di De Rossi per la sua prima trasferta da allenatore giallorosso sul campo della Salernitana. Sarà ancora schierato esterno nel 433 e proverà a segnare per mantenere la media-gol avuta con Mourinho, la migliore della sua carriera

Tornano Cristante e Mancini, squalificati contro il Verona, ma soprattutto rientra il vero leader tecnico della squadra. L'ultimo allenamento ha confermato il recupero di Dybala. Si era fermato per l'ennesimo problema muscolare nella prima di De Rossi contro il Verona. 57 minutie poi lo stop, saltando anche l'inutile test contro gli arabi a Ryad. Contro la Salernitana sarà titolare, nella nuova posizione più esterna e meno vicina alla porta nel nuovo 4-3-3. El Shaarawy-Lukaku-Dybala a rappresentare la proposta offensiva, in un ruolo per l'argentino diverso rispetto a quello più da trequartista con Mourinho, in una posizione che aveva prodotto 24 gol da quando è arrivato a Roma.

I numeri di Dybala con Mourinho



Con lo Special One, Dybala ha avuto la migliore media realizzativa in carriera. Un gol ogni 154'. Superando le percentuali realizzative con Allegri, Sarri e tutti gli altri allenatori avuti in Italia. Compresi Gasperini e Iachini ai tempi del Palermo.

Con Allegri in panchina Dybala ha giocato 221 partite, con Sarri 46, Iachini 57, Gasperini 18, Pirlo 36 e infine 56 partite nella gestione Mourinho con il rendimento realizzativo più elevato. Per Dybala, l'occasione contro la Salernitana, ultima in classifica, di segnare nella prima trasferta del nuovo allenatore. Per sfruttare il calendario più morbido e provare a centrare l'obiettivo Champions indicato dalla proprietà.