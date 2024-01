Dove vedere Juventus-Empoli

La partita tra Juve e Empoli valida per la 22^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 27 gennaio alle 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Empoli

Juventus ed Empoli non pareggiano una sfida in Serie A dallo 0-0 del 19 marzo 2008; da allora, 11 successi bianconeri e due dei toscani, incluso quella nella gara di ritorno della scorsa stagione (4-1, 22 maggio 2023). La Juve ha vinto 12 delle 14 sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A (un pareggio, una sconfitta); l’ultimo precedente in casa è terminato 4-0 per i bianconeri, registrando lo stesso numero di reti delle precedenti tre sfide a Torino tra la Vecchia Signora e gli Azzurri. Questa è solo la 10^ occasione in cui la Juventus supera quota 50 punti nelle prime 21 gare in una stagione di Serie A considerando tre punti a vittoria da sempre (52 nel torneo in corso); in tutti i nove casi precedenti (la più recente nel 2019/20), i bianconeri hanno sempre concluso in torneo in prima posizione (penalizzazioni escluse). L’Empoli ha collezionato appena 16 punti in questa Serie A e non ha mai fatto peggio dopo le prime 21 gare giocate in un singolo massimo campionato: 16 punti anche nel 2003/04 e nel 2007/08, con i toscani che tuttavia evitarono la sconfitta in entrambe le occasioni nel 22° incontro stagionale. La Juventus ha segnato 18 gol nelle prime cinque partite del 2024; l’ultima volta che i bianconeri avevano realizzato così tante reti nelle prime cinque gare di un anno solare considerando tutte le competizioni risale al 1932: 22, sotto la guida di Carlo Carcano. Davide Nicola ha vinto il suo primo incontro di Serie A come allenatore dell’Empoli, 3-0 contro il Monza: solo due tecnici hanno trovato il successo in entrambe le prime due panchine con i toscani nella competizione: Gaetano Salvemini (nel 1986, nelle prime due gare in assoluto dell’Empoli nel massimo campionato) e Giuseppe Iachini (nel novembre 2018). Con un successo Massimiliano Allegri diventerebbe il primo allenatore nella storia della Serie A a girone unico a tagliare il traguardo dei 1000 punti: il tecnico della Juventus attualmente è a 997 ed ha appena superato i 996 di Luciano Spalletti.