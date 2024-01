Vittoria sfumata nel finale per il Milan, che sbaglia due rigori e fa 2-2 col Bologna. L'analisi di Pioli: "È un rammarico non aver vinto, eravamo riusciti a rimontare una partita difficile. Le partite non finiscono al 92' ma al 95': ci serva da insegnamento". Sugli errori dal dischetto: "Non è stata la migliore serata di Giroud e Theo. Leao? Uscendo mi ha detto che il prossimo lo tira lui. Vedremo...". E su Zirkzee: "È un gran giocatore"

Non arriva la quinta vittoria di fila, filotto sfumato al 92' contro il Bologna. Pari e rimpianti per il Milan, che fa 2-2 a San Siro ma spreca due calci di rigore. Sorpresi dal vantaggio di Zirkzee, i rossoneri la ribaltano con la doppietta di Loftus-Cheek ma si fanno raggiungere da Orsolini nel finale. Pesano gli errori dal dischetto di Giroud ed Hernandez, doppia sbavatura che contribuisce alla beffa nei minuti di recupero. L'analisi di Stefano Pioli nel post-partita: "È un rammarico non aver vinto la partita. Due rigori sbagliati, tante occasioni e qualcuna concessa. Eravamo riusciti a rimontare una partita difficile, questo ci deve insegnare che non bisogna mollare l’attenzione in fase difensiva. La prestazione l’abbiamo fatta nelle difficoltà con volontà, qualità e generosità. Era importante vincerla per come si era messa, per il nostro momento. È un peccato. La classifica? Noi guardiamo a noi stessi e non siamo contenti. Potevamo essere a +7 rispetto a un anno fa e reggere il ritmo con l’anno dello scudetto. È chiaro che ci sono tante cose positive, ma su altre dobbiamo ancora crescere. Il rigore del 2-2? Eravamo in superiorità numerica, è mancata lucidità”.