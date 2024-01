"Non finirà mai il razzismo ma dobbiamo combatterlo sempre". Chiaro e netto Rafa Leao, ospite della trasmissione 'Che tempo che fa', che è tornato a parlare di un tema di grande attualità. "Perché rido quando insultano me? È il mio modo di vivere, di combattere le persone che sono contro di me, è un modo per far vedere che io non ho bisogno di parole - ha aggiunto l'attaccante del Milan che, proprio al sorriso, ha intitolato il suo libro 'Smile' -. Inizialmente non volevo farlo, poi ho capito che c'erano molte persone che volevano sapere più di me e della mia vita così l'ho scritto. Ho scelto questo titolo perché la vita è così, se hai l'opportunità di fare un bel lavoro e stare con la tua famiglia devi essere felice e sorridere. Ma anche solo se fai qualcosa che ti piace". E su Maignan, beccato dai cori razzisti a Udine, ha spiegato: "Lui era molto nervoso, non voleva giocare. Non era la prima volta che si creava una situazione del genere. Noi siamo stati con lui e siamo andati negli spogliatoi insieme. È una cosa che dobbiamo combattere, dentro al campo. Tutti i giocatori e anche le società: voglio ringraziare il Milan che nell'ultima partita al minuto 16 ha fatto fermare la partita. Dobbiamo combattere il razzismo".