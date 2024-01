Il reparto difensivo continua a essere la priorità del Milan sul mercato, in particolare per via degli infortuni. A pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale, i rossoneri stanno facendo un tentativo per un ex Serie A, ovvero Merih Demiral, protagonista in Italia con le maglie di Sassuolo, Juventus e Atalanta fino allo scorso agosto, momento in cui è stato ceduto all'Al-Ahli per 16,6 milioni. La dirigenza vorrebbe prendere il centrale turco in prestito secco fino al termine della stagione, ma ci sono diversi ostacoli a frenare la trattativa. In primis l'alto ingaggio percepito dal classe '98, in secondo luogo il club saudita non ha ancora dato il suo ok a un'eventuale cessione del giocatore che, terza ragione da non sottovalutare, ha affrontato anche lui una stagione non facile dal punto di vista degli infortuni, con un guaio al menisco che lo ha tenuto fuori per oltre due mesi.