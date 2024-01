Motta: "Episodi? Se non ne parla il ds Sartori..."

L'allenatore rossoblù, espulso nel match contro il Milan, dribbla le domande sulle decisioni arbitrali e manda un messaggio al suo club: "In questo momento ho troppa tensione e se qualcuno deve parlare è il ds Sartori. Se non parla è perché a lui va tutto bene". E sull'ipotesi di vederlo al Barcellona al posto di Xavi: "Vivo il presente e mi godo il Bologna"

"Sono contento e soddisfatto della prestazione". Questa la premessa di Thiago Motta nell'analizzare la sconfitta in casa del Milan, un match che lo ha visto anche espulso. Ma sulle decisioni arbitrali l'allenatore rossoblù aggiunge: "Di queste non parlo, è che non riesco a capire. Ma in questo momento ho troppa tensione e se qualcuno deve parlare è il direttore sportivo Giovanni Sartori. Se lui non parla è perché a lui va tutto bene".