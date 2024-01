L'Inter torna in vetta grazie a Sommer e Lautaro

La ricetta più antica. Il portiere para, l’attaccante segna. Sommer e Lautaro sono i due grandi protagonisti del controsorpasso dell’Inter ai danni della Juve. 13 clean sheet per lo svizzero in campionato, 18 totali, 19 gol per l’argentino, 22 totali per l’argentino. Eppure sarebbe ingeneroso citare solo loro due e dimenticare il lavoro di Inzaghi sul gioco dell squadra, la difesa che con Pavard de Vrij e Batoni salva due gol fatti, il centrocampo con un Frattesi instancabile, un Asllani prezioso oltre al solito fantastico Mkhitaryan alle spalle della ThuLa. Si spiegano cosi 50 gol fatti e 10 subiti oltre al primo posto in classifica e alla capacità mostrata a Firenze di saper soffrire.

Insomma c’è un lavoro collettivo dietro al primato dell’Inter ma in copertina ci vanno Sommer e Lautaro. Il portiere ha neutralizzato un rigore e salvato altre volte. Ha dato esperienza e tranquillità. Il Toro invece è il capitano e realizza una rete ogni 84 minuti. La miglior mediagol in Serie A. In Europa solo Kane ha segnato più di lui e Mbappé. Tradotto l’attacco è tra i più efficaci in Europa, la difesa invece è proprio la migliore nei 5 top campionati europei perchè nessuno ha preso meno dei 10 gol nerazzurri. Comunque la si guardi questa Inter vola. Difende, attacca, vince.