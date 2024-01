Il Milan preoccupa in difesa e delude a San Siro

La squadra di Pioli necessita di un forte cambio di marcia, i problemi in difesa fanno da sfondo ad un ritmo casalingo non in linea con le ambizioni rossonere: pesano la rinuncia praticamente definitiva, già da fine gennaio, alla corsa scudetto, l’eliminazione in Champions League e la mancata qualificazione alle semifinali di Coppa Italia

Il ritmo incerto casalingo di questa prima parte di stagione rossonera fa da manifesto. Tanti alti, e tanti bassi. 4 sconfitte e 2 pareggi in 16 gare a San Siro se ti chiami Milan sono numeri inversamente proporzionali alle ambizioni di questo club. Ko che tra l’altro hanno pregiudicato il triplo cammino. In campionato con la rinuncia praticamente definitiva già da fine gennaio alla corsa scudetto, in Champions League con l’eliminazione materializzatasi in particolare dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, ed in Coppa Italia con la mancata qualificazione alle semifinali per aver perso in casa contro l’Atalanta, oltretutto dopo essere andati in vantaggio.