Milan su Cissè e Agbonifo, le ultime news LIVE

La Salernitana ha la definitiva fumata bianca per l'arrivo di Marco Pellegrino. Per il difensore del Milan era già tutto fatto, ma la situazione era in fase di stallo per alcuni problemi burocratici. Per questo motivo, per chiudere il trasferimento, serviva il parere positivo della Fifa, arrivato nella serata di ieri. L'argentino giocherà dunque gli ultimi sei mesi di questa stagione in granata